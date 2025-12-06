Féminicide de Polytechnique il y a 36 ans

Une cérémonie en commémoration des victimes du féminicide de Polytechnique, survenu le 6 décembre 1998, se tiendra samedi, devant la plaque commémorative de l'université.

Écoutez Frédéric Bérard revenir sur cette tuerie survenue il y a 36 ans aujourd'hui, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque.