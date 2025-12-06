 Aller au contenu
Justice et faits divers
Féminicide de Polytechnique il y a 36 ans

«On voyait que le Québec venait d'être frappé en plein cœur»

par 98.5

0:00
10:18

Entendu dans

Signé Lévesque

le 6 décembre 2025 09:22

Avec

Frédéric Bérard
Frédéric Bérard
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«On voyait que le Québec venait d'être frappé en plein cœur»
Une cérémonie en commémoration des victimes du féminicide de Polytechnique, survenu le 6 décembre 1998, se tiendra samedi, devant la plaque commémorative de l'université / Graham Hughes / La Presse canadienne

Une cérémonie en commémoration des victimes du féminicide de Polytechnique, survenu le 6 décembre 1998, se tiendra samedi, devant la plaque commémorative de l'université. 

Écoutez Frédéric Bérard revenir sur cette tuerie survenue il y a 36 ans aujourd'hui, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque.

«Je me souviens des images en question. À la télé, c'était lugubre, on voyait les phares des voitures de police et tu voyais que le Québec venait d'être renversé. Il venait d'être frappé en plein cœur. Bravo qu'on fasse en sorte qu'on en parle encore aujourd'hui dans nos médias un peu partout. Bravo à la Polytechnique pour ses gestes de commémoration.»

Frédéric Bérard

Vous aimerez aussi

Il a tué trois membres de sa famille: «C’est de la rage, de la dissociation»
Lagacé le matin
Il a tué trois membres de sa famille: «C’est de la rage, de la dissociation»
0:00
17:01
Procès pour triple meurtre: «Même l'accusé a eu besoin d'un verre d'eau»
Le Québec maintenant
Procès pour triple meurtre: «Même l'accusé a eu besoin d'un verre d'eau»
0:00
8:37

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«Ça révèle quelque chose de profond parce qu'il s'attaque à sa clientèle»
Rattrapage
Critiques de PSPP envers le milieu culturel
«Ça révèle quelque chose de profond parce qu'il s'attaque à sa clientèle»
Le palmarès du web 2025
Rattrapage
Meilleurs moment sur internet
Le palmarès du web 2025
Le chanteur américain Dave Fenley est en tournée au Québec
Rattrapage
Chronique culturelle
Le chanteur américain Dave Fenley est en tournée au Québec
Quelle est l'histoire des chansons de Noël?
Rattrapage
Chronique historique
Quelle est l'histoire des chansons de Noël?
«Le terme a quelque chose de méprisant et ça me pue au nez»
Rattrapage
Enseignants non qualifiés
«Le terme a quelque chose de méprisant et ça me pue au nez»
LOUD dévoilera bientôt son nouvel album Douze sur douze
Rattrapage
Chronique musicale
LOUD dévoilera bientôt son nouvel album Douze sur douze
«Simplifier les choses, ce serait une maudite bonne affaire contre les Leafs»
Rattrapage
Match contre Toronto
«Simplifier les choses, ce serait une maudite bonne affaire contre les Leafs»
«C'est toujours important qu'il y ait de l'argent investi dans la recherche»
Rattrapage
18e édition du Grand sapin de Sainte-Justine
«C'est toujours important qu'il y ait de l'argent investi dans la recherche»
Le spectacle Ladies Night sera de retour au théâtre!
Rattrapage
Chronique culturelle
Le spectacle Ladies Night sera de retour au théâtre!
Décès d'un surveillant de déneigement : «Il se retrouvait dans les angles morts»
Rattrapage
Tour du québec
Décès d'un surveillant de déneigement : «Il se retrouvait dans les angles morts»
Cuban Christmas : «On a toute la chaleur et la richesse musicale cubaine»
Rattrapage
Chronique culturelle
Cuban Christmas : «On a toute la chaleur et la richesse musicale cubaine»
Le secrétaire à la défense Pete Hegseth soulève la critique
Rattrapage
Chronique américaine
Le secrétaire à la défense Pete Hegseth soulève la critique
Montréal : la ville la plus congestionnée au pays !
Rattrapage
63 heures dans le trafic par année
Montréal : la ville la plus congestionnée au pays !
«Il n'y a pas mieux pour discuter avec ces jeunes que Janette Bertrand»
Rattrapage
Émission Janette, les jeunes et la vieille
«Il n'y a pas mieux pour discuter avec ces jeunes que Janette Bertrand»