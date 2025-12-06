Féminicide de Polytechnique il y a 36 ans

Une cérémonie en commémoration des victimes du féminicide de Polytechnique, survenu le 6 décembre 1998, se tiendra samedi, devant la plaque commémorative de l'université.
Écoutez Frédéric Bérard revenir sur cette tuerie survenue il y a 36 ans aujourd'hui, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque.
«Je me souviens des images en question. À la télé, c'était lugubre, on voyait les phares des voitures de police et tu voyais que le Québec venait d'être renversé. Il venait d'être frappé en plein cœur. Bravo qu'on fasse en sorte qu'on en parle encore aujourd'hui dans nos médias un peu partout. Bravo à la Polytechnique pour ses gestes de commémoration.»