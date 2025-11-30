Record de jours consécutifs à siéger à la Chambre

Le député bloquiste Louis Plamondon a battu un record cette semaine: celui du plus grand nombre de jours consécutifs à siéger à la Chambre des communes.

Élu sans interruption depuis 1984, Louis Plamondon compte aujourd’hui 15 063 jours de travail, ce qui bat le record de Sir Wilfrid Laurier, qui lui avait cumulé 15 056 jours.

Écoutez Louis Plamondon, député bloquiste dans la circonscription Bécancour-Nicolet-Saurel-Alnôbak, en discuter de ces longues années en poste, dimanche, au micro de Denis Lévesque.