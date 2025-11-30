 Aller au contenu
Record de jours consécutifs à siéger à la Chambre

«Je suis drogué de la politique» -Louis Plamondon

Entendu dans

Signé Lévesque

le 30 novembre 2025 07:37

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Le député bloquiste Louis Plamondon a battu un record cette semaine: celui du plus grand nombre de jours consécutifs à siéger à la Chambre des communes. / Adrian Wyld / La Presse canadienne

Le député bloquiste Louis Plamondon a battu un record cette semaine: celui du plus grand nombre de jours consécutifs à siéger à la Chambre des communes.

Élu sans interruption depuis 1984, Louis Plamondon compte aujourd’hui 15 063 jours de travail, ce qui bat le record de Sir Wilfrid Laurier, qui lui avait cumulé 15 056 jours.

Écoutez Louis Plamondon, député bloquiste dans la circonscription Bécancour-Nicolet-Saurel-Alnôbak, en discuter de ces longues années en poste, dimanche, au micro de Denis Lévesque. 

«Les discours, il n’y a pas grand monde qui écoute ça. Mon principe, c'est qu'il faut toucher les gens dans leur quotidien. Et j'ai toujours la folie pour faire ça. Moi, je suis drogué de la politique. Je me lève le matin et j'ai hâte. Je suis allé au bureau tout l'été, je n'ai pas pris de vacances. J'ai fait 91 activités différentes dans mon comté en deux mois et deux semaines.»

Louis Plamondon

