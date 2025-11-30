Chronique société

Le magasinage du temps des fêtes s'annonce dispendieux, alors que les cadeaux à offrir sont nombreux, et que les prix ne cessent d'augmenter.
Comment éviter d'y laisser toutes ses économies du mois?
Écoutez la chroniqueuse Bianca Longpré se pencher sur la question, dimanche, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque.
«J'ai décidé de faire ça différemment. C'est-à-dire qu'avec les enfants, on donne des expériences, donc ce n'est pas des cadeaux du genre un toutou, des vêtements. C'est plutôt des billets de baseball, des billets pour un spectacle, et on se dit qu'au moins on en profite nous aussi souvent parce qu'on y va avec l'enfant.»