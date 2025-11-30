 Aller au contenu
Société
Chronique société

Comment éviter de passer toutes ses économies dans les cadeaux de Noël?

par 98.5

0:00
6:21

Entendu dans

Signé Lévesque

le 30 novembre 2025 10:02

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Comment éviter de passer toutes ses économies dans les cadeaux de Noël?
Le magasinage du temps des fêtes s'annonce dispendieux, alors que les cadeaux à offrir sont nombreux, et que les prix ne cessent d'augmenter / luckybusiness / Adibe Stock

Le magasinage du temps des fêtes s'annonce dispendieux, alors que les cadeaux à offrir sont nombreux, et que les prix ne cessent d'augmenter. 

Comment éviter d'y laisser toutes ses économies du mois? 

Écoutez la chroniqueuse Bianca Longpré se pencher sur la question, dimanche, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque. 

«J'ai décidé de faire ça différemment. C'est-à-dire qu'avec les enfants, on donne des expériences, donc ce n'est pas des cadeaux du genre un toutou, des vêtements. C'est plutôt des billets de baseball, des billets pour un spectacle, et on se dit qu'au moins on en profite nous aussi souvent parce qu'on y va avec l'enfant.»

Bianca Longpré

