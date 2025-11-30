Rassemblement intersyndical à Montréal

Plus de 50 000 personnes ont manifesté leur mécontentement envers différentes politiques de la CAQ, samedi, au centre-ville de Montréal.

Les neuf principales organisations syndicales, en colère contre la réforme syndicale du gouvernement Legault, étaient aussi accompagnées de plusieurs organisations communautaires.

Écoutez la journaliste Fanny Samson, journaliste pour Cogeco Nouvelles et l'ex-chef syndical à la CSN Jacques Létourneau, discuter de l'évènement, dimanche, au micro de Denis Lévesque.