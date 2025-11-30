 Aller au contenu
Justice et faits divers
Rassemblement intersyndical à Montréal

«La liste de leur reproche au gouvernement Legault est vraiment longue»

par 98.5

0:00
9:24

Entendu dans

Signé Lévesque

le 30 novembre 2025 09:07

Avec

Fanny Samson
Fanny Samson
Denis Lévesque
Denis Lévesque

et autres

«La liste de leur reproche au gouvernement Legault est vraiment longue»
Plus de 50 000 personnes ont manifesté leur mécontentement envers différentes politiques de La CAQ, samedi, au centre-ville de Montréal. / Cogeco Média

Plus de 50 000 personnes ont manifesté leur mécontentement envers différentes politiques de la CAQ, samedi, au centre-ville de Montréal. 

Les neuf principales organisations syndicales, en colère contre la réforme syndicale du gouvernement Legault, étaient aussi accompagnées de plusieurs organisations communautaires.

Écoutez la journaliste Fanny Samson, journaliste pour Cogeco Nouvelles et l'ex-chef syndical à la CSN Jacques Létourneau, discuter de l'évènement, dimanche, au micro de Denis Lévesque. 

«La liste de leur reproche au gouvernement Legault est vraiment longue. Il y a la réforme du mode de rémunération des médecins, le projet de constitution québécoise, et surtout, la refonte de la gouvernance syndicale, le projet de loi 3, qui prévoit la création de cotisations syndicales facultatives. On parle aussi de l'entrée en vigueur aujourd'hui de la loi 14, qui limite le droit de grève des syndiqués au nom des besoins de la population.»

Fanny Samson

«J'ai été impressionné par le nombre de personnes, puis le message qui était porté. Moi, jamais dans ma vie je n'ai fait de manif avec les docteurs. Je n’ai jamais vu ça en 30 ans de syndicalisme. Les médecins étaient là, tu avais des groupes sociaux, les groupes communautaires, bref, une convergence faisant en sorte que le message porté était assez fort.»

Jacques Létourneau

Vous aimerez aussi

«Le juge a remis les pendules à l'heure sur le consentement»
Signé Lévesque
«Le juge a remis les pendules à l'heure sur le consentement»
0:00
5:09
Conduite avec facultés affaiblies: «Le pire n'est pas de se faire prendre»
Le Québec maintenant
Conduite avec facultés affaiblies: «Le pire n'est pas de se faire prendre»
0:00
5:01

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Les meilleures destinations pour voyager pendant le temps des Fêtes
Rattrapage
Voyage
Les meilleures destinations pour voyager pendant le temps des Fêtes
Quelles lois permettent de protéger le bien-être animal à travers le monde?
Rattrapage
Signé Lévesque
Quelles lois permettent de protéger le bien-être animal à travers le monde?
Un homme de Gatineau a dû traverser 450 km pour traiter son cancer
Rattrapage
Tour du Québec
Un homme de Gatineau a dû traverser 450 km pour traiter son cancer
«Le juge a remis les pendules à l'heure sur le consentement»
Rattrapage
Chronique judiciaire
«Le juge a remis les pendules à l'heure sur le consentement»
Hausse du prix du bœuf : «Il y a carrément un manque d'inventaire»
Rattrapage
Signé Lévesque
Hausse du prix du bœuf : «Il y a carrément un manque d'inventaire»
«Ma passion, c'est de travailler avec des gens passionnés» -Adib Alkhalidey
Rattrapage
Série pour ados La nuit devant nous
«Ma passion, c'est de travailler avec des gens passionnés» -Adib Alkhalidey
Les Canadiens s'inclinent 7-2 face à l'Avalanche
Rattrapage
Actualités sportives
Les Canadiens s'inclinent 7-2 face à l'Avalanche
«Je suis drogué de la politique» -Louis Plamondon
Rattrapage
Record de jours consécutifs à siéger à la Chambre
«Je suis drogué de la politique» -Louis Plamondon
Macron annonce un service militaire volontaire en France
Rattrapage
Politique française
Macron annonce un service militaire volontaire en France
«Ils réclamaient l'abandon de plusieurs projets de loi» -Caroline Bertrand
Rattrapage
Revue de presse
«Ils réclamaient l'abandon de plusieurs projets de loi» -Caroline Bertrand
«On est inondés de pubs de paris sportifs» -Jean-François Baril
Rattrapage
J'en reviens pas
«On est inondés de pubs de paris sportifs» -Jean-François Baril
Anthology 4 : du nouveau contenu sur les Beatles
Rattrapage
Chronique culturelle
Anthology 4 : du nouveau contenu sur les Beatles
Le Vendredi fou, ça a commencé comment?
Rattrapage
Chronique historique
Le Vendredi fou, ça a commencé comment?
«Il faut écouter les indépendants parce qu'ils sont libres de parler»
Rattrapage
Les députés indépendants s'additionnent
«Il faut écouter les indépendants parce qu'ils sont libres de parler»