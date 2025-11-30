Rassemblement intersyndical à Montréal

Plus de 50 000 personnes ont manifesté leur mécontentement envers différentes politiques de la CAQ, samedi, au centre-ville de Montréal.
Les neuf principales organisations syndicales, en colère contre la réforme syndicale du gouvernement Legault, étaient aussi accompagnées de plusieurs organisations communautaires.
Écoutez la journaliste Fanny Samson, journaliste pour Cogeco Nouvelles et l'ex-chef syndical à la CSN Jacques Létourneau, discuter de l'évènement, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«La liste de leur reproche au gouvernement Legault est vraiment longue. Il y a la réforme du mode de rémunération des médecins, le projet de constitution québécoise, et surtout, la refonte de la gouvernance syndicale, le projet de loi 3, qui prévoit la création de cotisations syndicales facultatives. On parle aussi de l'entrée en vigueur aujourd'hui de la loi 14, qui limite le droit de grève des syndiqués au nom des besoins de la population.»
«J'ai été impressionné par le nombre de personnes, puis le message qui était porté. Moi, jamais dans ma vie je n'ai fait de manif avec les docteurs. Je n’ai jamais vu ça en 30 ans de syndicalisme. Les médecins étaient là, tu avais des groupes sociaux, les groupes communautaires, bref, une convergence faisant en sorte que le message porté était assez fort.»