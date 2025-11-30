Tour du Québec

Steve Ross, un Gatinois, de 55 ans qui est atteint d'un cancer de gravité avancé, a dû traverser 450 km pour faire traiter son cancer.
Écoutez Philippe Villeneuve raconter l'histoire de cet homme qui démontre les disparités de la qualité des soins hospitaliers au Québec.
«Il a été pris un peu de panique, a pris ses clés, est embarqué dans sa voiture avec sa femme pour un 4 h et demie de route vers Québec. Et l'image qu'il a donné, c'est que c'était le jour et la nuit, qu'il avait l'impression d'être traité dans un autre pays.»
