 Aller au contenu
Société
Tour du Québec

Un homme de Gatineau a dû traverser 450 km pour traiter son cancer

par 98.5

0:00
6:26

Entendu dans

Signé Lévesque

le 30 novembre 2025 09:16

Avec

Alexis Samson
Alexis Samson
Philippe Villeneuve
Philippe Villeneuve

et autres

Un homme de Gatineau a dû traverser 450 km pour traiter son cancer
Philippe Villeneuve / Cogeco Média

Steve Ross, un Gatinois, de 55 ans qui est atteint d'un cancer de gravité avancé, a dû traverser 450 km pour faire traiter son cancer. 

Écoutez Philippe Villeneuve raconter l'histoire de cet homme qui démontre les disparités de la qualité des soins hospitaliers au Québec.

«Il a été pris un peu de panique, a pris ses clés, est embarqué dans sa voiture avec sa femme pour un 4 h et demie de route vers Québec. Et l'image qu'il a donné, c'est que c'était le jour et la nuit, qu'il avait l'impression d'être traité dans un autre pays.»

Philippe Villeneuve

Aussi dans cette chronique :

  • Deux hommes accusés d’avoir aidé une femme en état d’ébriété à prendre le volant. Elle est décédée quelques minutes après dans un accident. 

Vous aimerez aussi

Quelles lois permettent de protéger le bien-être animal à travers le monde?
Signé Lévesque
Quelles lois permettent de protéger le bien-être animal à travers le monde?
0:00
8:23
Hausse du prix du bœuf : «Il y a carrément un manque d'inventaire»
Signé Lévesque
Hausse du prix du bœuf : «Il y a carrément un manque d'inventaire»
0:00
5:57

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Les meilleures destinations pour voyager pendant le temps des Fêtes
Rattrapage
Voyage
Les meilleures destinations pour voyager pendant le temps des Fêtes
Quelles lois permettent de protéger le bien-être animal à travers le monde?
Rattrapage
Signé Lévesque
Quelles lois permettent de protéger le bien-être animal à travers le monde?
«La liste de leur reproche au gouvernement Legault est vraiment longue»
Rattrapage
Rassemblement intersyndical à Montréal
«La liste de leur reproche au gouvernement Legault est vraiment longue»
«Le juge a remis les pendules à l'heure sur le consentement»
Rattrapage
Chronique judiciaire
«Le juge a remis les pendules à l'heure sur le consentement»
Hausse du prix du bœuf : «Il y a carrément un manque d'inventaire»
Rattrapage
Signé Lévesque
Hausse du prix du bœuf : «Il y a carrément un manque d'inventaire»
«Ma passion, c'est de travailler avec des gens passionnés» -Adib Alkhalidey
Rattrapage
Série pour ados La nuit devant nous
«Ma passion, c'est de travailler avec des gens passionnés» -Adib Alkhalidey
Les Canadiens s'inclinent 7-2 face à l'Avalanche
Rattrapage
Actualités sportives
Les Canadiens s'inclinent 7-2 face à l'Avalanche
«Je suis drogué de la politique» -Louis Plamondon
Rattrapage
Record de jours consécutifs à siéger à la Chambre
«Je suis drogué de la politique» -Louis Plamondon
Macron annonce un service militaire volontaire en France
Rattrapage
Politique française
Macron annonce un service militaire volontaire en France
«Ils réclamaient l'abandon de plusieurs projets de loi» -Caroline Bertrand
Rattrapage
Revue de presse
«Ils réclamaient l'abandon de plusieurs projets de loi» -Caroline Bertrand
«On est inondés de pubs de paris sportifs» -Jean-François Baril
Rattrapage
J'en reviens pas
«On est inondés de pubs de paris sportifs» -Jean-François Baril
Anthology 4 : du nouveau contenu sur les Beatles
Rattrapage
Chronique culturelle
Anthology 4 : du nouveau contenu sur les Beatles
Le Vendredi fou, ça a commencé comment?
Rattrapage
Chronique historique
Le Vendredi fou, ça a commencé comment?
«Il faut écouter les indépendants parce qu'ils sont libres de parler»
Rattrapage
Les députés indépendants s'additionnent
«Il faut écouter les indépendants parce qu'ils sont libres de parler»