Hausse du prix du bœuf : «Il y a carrément un manque d'inventaire»

Le prix du bœuf en épicerie est plus haut que jamais, ce qui pousse plusieurs consommateurs à délaisser cette viande.
Écoutez Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire de science analytique en agroalimentaire de l’Université Dalhousie, brosser le portrait de la situation, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Ça fait peut-être deux ans qu'on voit que le prix du bœuf particulièrement augmente. Il y a carrément un manque d'inventaire. Il y a 18 mois, les céréales avaient augmenté en prix, donc ça coûtait plus cher pour nourrir les animaux. Et lorsque cela arrive, les producteurs vendent leurs animaux à l'encan plutôt. Mais les producteurs n'augmentent pas leur cheptel du tout. Il y en a qui quittent l'industrie.»