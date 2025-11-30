 Aller au contenu
Série pour ados La nuit devant nous

«Ma passion, c'est de travailler avec des gens passionnés» -Adib Alkhalidey

Signé Lévesque

le 30 novembre 2025 08:04

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
«Ma passion, c'est de travailler avec des gens passionnés» -Adib Alkhalidey
La nouvelle série pour ados La nuit devant nous, réalisée par l'humoriste et musicien Adib Alkhalidey, sera disponible dès vendredi sur le site web de Télé-Québec.

Écoutez Stéphane Leclair présenter son entretien avec l'artiste, dimanche, lors de sa chronique culturelle au micro de Denis Lévesque.

«Personnellement, ce que j'aime le plus de la réalisation, c'est l'opportunité d'une relation fraternelle et très sincère avec des acteurs, des actrices, une équipe de techniciens. J'aime vraiment travailler avec des gens passionnés. Ma plus grande passion, c'est de travailler avec des gens passionnés.»

