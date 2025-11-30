Défaite de 7 à 2 au Colorado

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés par la marque de 7 à 2, samedi soir, face à l'Avalanche du Colorado, qui portait les couleurs des Nordiques de Québec pour souligner les 30 ans du déménagement de l'équipe.
Écoutez Martin McGuire présenter son analyse du match, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Le Canadien a commencé en lion et s'est heurté au gardien des Nordiques, qui avait gagné quatre de ses cinq premiers départs après sa blessure cet automne. Après ça, la machine de l'Avalanche s'est mise en marche et a pris totalement le contrôle du match. Ce qu'on a vu de criant hier, c'est le deuxième centre qui manque aux Canadiens.»