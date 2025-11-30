Défaite de 7 à 2 au Colorado

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés par la marque de 7 à 2, samedi soir, face à l'Avalanche du Colorado, qui portait les couleurs des Nordiques de Québec pour souligner les 30 ans du déménagement de l'équipe.

Écoutez Martin McGuire présenter son analyse du match, dimanche, au micro de Denis Lévesque.