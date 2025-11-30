Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi après-midi à Montréal contre le gouvernement Legault et ses politiques.
Écoutez Caroline Bertrand brosser le portrait de cet évènement initié par les neuf plus grandes organisations syndicales du Québec, dimanche, lors de sa revue de presse au micro de Denis Lévesque.
«On réclamait, entre autres, l'abandon de plusieurs projets de loi et, sans surprise, celui qui vise à réformer la gouvernance syndicale. Il y a aussi la loi 2, en fait, sur la rémunération des médecins. Certains manifestants ont dénoncé une espèce de virage à droite du gouvernement qui fragilise les services à la population.»