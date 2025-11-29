Chronique culturelle

Du nouveau matériel concernant le mythique groupe des Beatles a récemment été dévoilé avec la parution d'Anthology 4.
Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair en discuter samedi, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque.
«Sur les 36, il y en a 23 qui ont déjà été entendus. Mais il y a treize démos inédits, donc ce sont des enregistrements qui ont été faits en studio. Sur certaines prises, on entend certains des Beatles parler au tout début. Et ce sont surtout des versions un peu plus crues, un peu plus nues.»