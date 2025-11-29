Victoire 4-1 des Canadiens

Le gardien des Canadiens de Montréal Samuel Montembeault semble avoir repris confiance dans son filet vendredi soir, grâce à la victoire 4-1 du tricolore face au Golden Knights de Vegas.
Écoutez Martin McGuire en discuter samedi, lors de sa chronique au micro de Jean-François Baril.
«Il a travaillé tellement fort. Il restait dans le filet, puis il continuait. C'est vraiment le travail qui l'a ramené là. C'est un jeune homme qui a vécu beaucoup d'adversité avant de se rendre où il est avec le Canadien. Puis je pense qu'il est venu puiser là-dedans. Il avait joué un match extraordinaire l'année passée à Vegas, alors je pense que Martin l'a mis dans une bonne situation en le plaçant dans un endroit où il est confortable.»