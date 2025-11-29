 Aller au contenu
Société
Consommation

Vendredi Fou : comment économiser véritablement?

par 98.5

0:00
7:39

Entendu dans

Signé Lévesque

le 29 novembre 2025 09:33

Avec

Alain McKenna
Alain McKenna
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Vendredi Fou : comment économiser véritablement?
Les magasins étaient bondés à l'occasion du Vendredi Fou et des jours le précédant, en raison d'importants sur plusieurs produits. / standret / Adobe Stock

Les magasins étaient bondés à l'occasion du Vendredi Fou et des jours le précédant, en raison d'importants rabais sur plusieurs produits.

Mais comment savoir si on fait une bonne affaire?

Écoutez Alain McKenna, journaliste et expert en automobile, et en technologies, se pencher sur la question samedi, au micro de Denis Lévesque.

«Si on a si on achète quelque chose qu'on n'avait pas besoin d'acheter, on vient de dépenser. Souvent, on pense qu'on économise, mais dans le fond, c'est une dépense superflue. Donc, il faut vraiment faire la part des choses.»

Alain McKenna

