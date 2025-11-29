Consommation

Les magasins étaient bondés à l'occasion du Vendredi Fou et des jours le précédant, en raison d'importants rabais sur plusieurs produits.
Mais comment savoir si on fait une bonne affaire?
Écoutez Alain McKenna, journaliste et expert en automobile, et en technologies, se pencher sur la question samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Si on a si on achète quelque chose qu'on n'avait pas besoin d'acheter, on vient de dépenser. Souvent, on pense qu'on économise, mais dans le fond, c'est une dépense superflue. Donc, il faut vraiment faire la part des choses.»