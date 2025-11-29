L'UPAQ s'intéresse à la crise au PLQ

L'Unité permanente anticorruption (UPAC) semble s'intéresser à ouvrir une enquête sur le Parti libéral dans la foulée de la crise qui secoue la formation politique.

