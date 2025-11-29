L'UPAQ s'intéresse à la crise au PLQ

L'Unité permanente anticorruption (UPAC) semble s'intéresser à ouvrir une enquête sur le Parti libéral dans la foulée de la crise qui secoue la formation politique.
Écoutez le chroniqueur Frédéric Bérard discuter du poids réel de l'UPAC en racontant quelques anciennes histoires à son sujet, samedi, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque.
«Si tu fais l'historique de l'UPAC, au final, ça n’a servi à rien, sauf dépenser des fonds publics. Le fric qu'on a englouti dans cette patente, c'est extravagant. Je suis tout à fait à l'aise avec le fait qu'on est une unité contre la corruption. Mais faites votre job et pas juste un spectacle médiatique. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils ramassent des cossins, des débuts de preuve, puis envoient ça aux médias.»