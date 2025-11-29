 Aller au contenu
Justice et faits divers
Trump fait couler des bateaux vénézuéliens

«Ça va prendre quoi pour réaliser que les États-Unis virent au fascisme?»

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 29 novembre 2025 08:41

Avec

Frédéric Bérard
Frédéric Bérard
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Ça va prendre quoi pour réaliser que les États-Unis virent au fascisme?»
Frédéric Bérard / Cogeco Média

Le président américain Donald Trump a ordonné, au cours des dernières semaines, de faire couler 22 navires vénézuéliens qu'il soupçonne de transporter de la drogue en eaux internationales, sans juridiction.

Écoutez le constitutionnaliste Frédéric Bérard se pencher sur le sujet, samedi, au micro de Denis Lévesque. 

«Je me demande ce que ça va prendre pour que les gens réalisent que les États-Unis sont en train de virer au fascisme? Tu peux couler un bateau si tu es en état de guerre. Mais tu n’es pas en état de guerre contre un bateau qui pourrait peut-être posséder de la drogue. Ça prend un procès. Puis même en état de guerre, tu n'as pas le droit de faire feu sur les survivants. C'est un crime de guerre.»

Frédéric Bérard

