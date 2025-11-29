Trump fait couler des bateaux vénézuéliens

Le président américain Donald Trump a ordonné, au cours des dernières semaines, de faire couler 22 navires vénézuéliens qu'il soupçonne de transporter de la drogue en eaux internationales, sans juridiction.
«Je me demande ce que ça va prendre pour que les gens réalisent que les États-Unis sont en train de virer au fascisme? Tu peux couler un bateau si tu es en état de guerre. Mais tu n’es pas en état de guerre contre un bateau qui pourrait peut-être posséder de la drogue. Ça prend un procès. Puis même en état de guerre, tu n'as pas le droit de faire feu sur les survivants. C'est un crime de guerre.»