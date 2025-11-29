Campement d'itinérant démantelé par erreur

Un campement d’itinérants a été détruit par erreur lundi soir dernier par des employés municipaux dans l'arrondissement de Montréal-Nord.

Il s’agirait d’un «malentendu», selon la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black.

Écoutez Julie Grenier, porte-parole du Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal, aborder le sujet, samedi, au micro de Denis Lévesque.