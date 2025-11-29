Campement d'itinérant démantelé par erreur

Un campement d’itinérants a été détruit par erreur lundi soir dernier par des employés municipaux dans l'arrondissement de Montréal-Nord.
Il s’agirait d’un «malentendu», selon la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black.
Écoutez Julie Grenier, porte-parole du Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal, aborder le sujet, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«On a toujours la crainte que les gens se mettent en danger et vivent dans des situations qui n’ont pas de bon sens. Par contre, on ne peut pas se permettre de tout arracher si on n'a pas de solution pour ce déplacement-là et l'accompagnement là dont les personnes ont besoin. Et, en ce moment, on semble un petit peu dans une quadrature du cercle.»