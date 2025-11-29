«J'en reviens pas de la place qu'occupe l'intelligence artificielle dans la musique populaire. Sur TikTok, une chanson en particulier, qui est en fait une reprise créée par l'intelligence artificielle, est partagée des centaines de milliers de fois. Je me dis que pour les artistes, ça doit tellement être dérangeant de voir que quelques clics seulement avec l'intelligence artificielle, suffisent pour créer quelque chose qui est viral. Ça me dépasse complètement.»