Société
J'en reviens pas

«Quelques clics avec l'IA suffisent pour créer quelque chose de viral»

par 98.5

0:00
7:37

Entendu dans

Signé Lévesque

le 29 novembre 2025 07:30

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
«Quelques clics avec l'IA suffisent pour créer quelque chose de viral»
Caroline Bertrand / Cogeco Média

À l'occasion du segment J'en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment marquant de l'actualité.  

Écoutez Caroline Bertrand, Jean-François Baril et Stéphane Leclair, samedi, à l'émission Signé Lévesque.

«J'en reviens pas de la place qu'occupe l'intelligence artificielle dans la musique populaire. Sur TikTok, une chanson en particulier, qui est en fait une reprise créée par l'intelligence artificielle, est partagée des centaines de milliers de fois. Je me dis que pour les artistes, ça doit tellement être dérangeant de voir que quelques clics seulement avec l'intelligence artificielle, suffisent pour créer quelque chose qui est viral. Ça me dépasse complètement.»

Caroline Bertrand

