Hockey
La coupe de la 55 de la LHJMQ

«Ça va être dix jours de célébration de hockey» -Mario Cecchini

par 98.5 Sports

0:00
10:58

Les amateurs de sports

le 27 novembre 2025 19:31

Mario Langlois
Mario Langlois
«Ça va être dix jours de célébration de hockey» -Mario Cecchini
Le commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini. / PC/Christopher Katsarov

La LHJMQ présente la Coupe de la 55, un nouveau tournoi annuel impliquant les équipes des villes de Shawinigan, Sherbrooke, Drummondville et Victoriaville, organisé à l’hippodrome de Trois-Rivières du 28 novembre au 7 décembre.

Écoutez le commissaire de la LHJMQ Mario Cecchni parler de ce tournoi au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Un tournoi à quatre équipes sur un site impeccable
  • L’événement, soutenu par la ville et des artistes comme Kaïn, inclut des matchs de hockey mineur, féminin et universitaire, et vise à dynamiser la saison
  • Les enjeux de la Ligue canadienne de hockey, notamment l’harmonisation des règles de repêchage et la collaboration avec la LNH et Hockey Canada.

