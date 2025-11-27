La coupe de la 55 de la LHJMQ

La LHJMQ présente la Coupe de la 55, un nouveau tournoi annuel impliquant les équipes des villes de Shawinigan, Sherbrooke, Drummondville et Victoriaville, organisé à l’hippodrome de Trois-Rivières du 28 novembre au 7 décembre.

Écoutez le commissaire de la LHJMQ Mario Cecchni parler de ce tournoi au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés