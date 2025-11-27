La coupe de la 55 de la LHJMQ

La LHJMQ présente la Coupe de la 55, un nouveau tournoi annuel impliquant les équipes des villes de Shawinigan, Sherbrooke, Drummondville et Victoriaville, organisé à l’hippodrome de Trois-Rivières du 28 novembre au 7 décembre.
Écoutez le commissaire de la LHJMQ Mario Cecchni parler de ce tournoi au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Un tournoi à quatre équipes sur un site impeccable
- L’événement, soutenu par la ville et des artistes comme Kaïn, inclut des matchs de hockey mineur, féminin et universitaire, et vise à dynamiser la saison
- Les enjeux de la Ligue canadienne de hockey, notamment l’harmonisation des règles de repêchage et la collaboration avec la LNH et Hockey Canada.