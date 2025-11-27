Un documentaire aborde la question

France Beaudoin sera l'animatrice d'un documentaire qui sera présenté la semaine prochaine sur les effets de la musique sur l'alzheimer.

Même si ces effets sont très rarement étudiés cliniquement, le film révèle notamment le pouvoir des chansons sur la mémoire des personnes atteintes de la maladie dégénérative.

Écoutez la chroniqueuse culturelle, Catherine Brisson, nous en dire plus, à l'émission Lagacé le matin.