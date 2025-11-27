Un documentaire aborde la question

France Beaudoin sera l'animatrice d'un documentaire qui sera présenté la semaine prochaine sur les effets de la musique sur l'alzheimer.
Même si ces effets sont très rarement étudiés cliniquement, le film révèle notamment le pouvoir des chansons sur la mémoire des personnes atteintes de la maladie dégénérative.
«Quand t'as tout perdu, tu te rappelles même pas de la personne qui est en face de toi, avec qui t'as passé les 40 ou 50 dernières années. Et là, tu écoutes un air connu et t'es capable de faire des liens dans ton cerveau. Je trouve ça magnifique!»