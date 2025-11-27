Nouveau développement dans le cas de l'école Bedford: des professeurs ont vu leur brevet d'enseignement être retiré, une décision qui pourrait être contestée en Cour par les enseignants concernés.

La journaliste Valérie Leboeuf est allée à la rencontre de personnes dans le milieu scolaire pour récolter leurs témoignages.

Écoutez Valérie Leboeuf, journaliste de Cogeco Nouvelles qui a été la première à dévoiler cette affaire, aborder le tout au micro de Patrick Lagacé, jeudi matin.

Les gens rencontrés par notre journaliste se disent soulagés d'apprendre que certains professeurs ont été renvoyés et que d'autres doivent passer une formation.

«J'ai eu droit à des exclamations de joie, de soulagement» comme réactions, résume-t-elle.