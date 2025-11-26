An 3 de la Victoire

La Victoire de Montréal a disputé les deux premiers matchs de sa troisième saison, perdant le premier 0-2 à Boston dimanche et l'emportant 4-0 à Laval, mardi.
Écoutez les chroniqueuses et spécialistes de hockey féminin Isabelle Éthier et Patricia Ann Beaulieu- parler du match de la veille et de cette nouvelle saison avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- On parle de la victoire contre les Sirens de New York;
- Un hommage à Danièle Sauvageau durant la rencontre;
- Le but spectaculaire d’Abby Roque face à son ancienne équipe;
- La Victoire s'est-elle vraiment améliorée?
- «On a une identité d'équipe qui est complètement différente», note Isabelle
- Patricia Ann Beaulieu nous parle des nouvelles venues.