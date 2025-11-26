An 3 de la Victoire

La Victoire de Montréal a disputé les deux premiers matchs de sa troisième saison, perdant le premier 0-2 à Boston dimanche et l'emportant 4-0 à Laval, mardi.

Écoutez les chroniqueuses et spécialistes de hockey féminin Isabelle Éthier et Patricia Ann Beaulieu- parler du match de la veille et de cette nouvelle saison avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés