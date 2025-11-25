C'est soirée de match d'ouverture pour la Victoire de Montréal en ce début de saison 2025-2026 de la LHPF.
Écoutez Patricia Ann Beaulieu parler du match d'ouverture de la Victoire de Montréal, mardi soir, à la Place Bell.
Les sujets discutés
- On parle du troisième match d'ouverture de la Victoire de Montréal;
- Déjà 7600 billets sont vendus pour la rencontre;
- La formation montréalaise compte 23 joueuses, dont 14 qui sont de retour;
- De nouvelles recrues espèrent générer plus d'attaque;
- Les Sirens de New York représentent un texte important pour la Victoire