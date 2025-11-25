 Aller au contenu
Hockey
Saison 2025-2026

Match d'ouverture pour la Victoire de Montréal

par 98.5 Sports

0:00
6:43

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 25 novembre 2025 19:07

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Match d'ouverture pour la Victoire de Montréal
Marie-Philip Poulin et Ann-Renée Desbiens / PC/Graham Hughes

C'est soirée de match d'ouverture pour la Victoire de Montréal en ce début de saison 2025-2026 de la LHPF.

Écoutez Patricia Ann Beaulieu parler du match d'ouverture de la Victoire de Montréal, mardi soir, à la Place Bell.

Les sujets discutés

  • On parle du troisième match d'ouverture de la Victoire de Montréal;
  • Déjà 7600 billets sont vendus pour la rencontre;
  • La formation montréalaise compte 23 joueuses, dont 14 qui sont de retour;
  •  De nouvelles recrues espèrent générer plus d'attaque;
  • Les Sirens de New York représentent un texte important pour la Victoire

Vous aimerez aussi

«Je pense que lui, il est prêt pour la Ligue nationale» -Dany Dubé
Les amateurs de sports
«Je pense que lui, il est prêt pour la Ligue nationale» -Dany Dubé
0:00
16:57
«Kiefer Sherwood est le joueur parfait pour les Canadiens» -Arpon Basu
Les amateurs de sports
«Kiefer Sherwood est le joueur parfait pour les Canadiens» -Arpon Basu
0:00
26:00

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«L'ancienne façon de faire est, je pense, révolue» -Yann Pellerin
Rattrapage
Promoteur de boxe
«L'ancienne façon de faire est, je pense, révolue» -Yann Pellerin
«Je pense que lui, il est prêt pour la Ligue nationale» -Dany Dubé
Rattrapage
Arrivée d'Adam Engstrom à Montréal
«Je pense que lui, il est prêt pour la Ligue nationale» -Dany Dubé
«Kiefer Sherwood est le joueur parfait pour les Canadiens» -Arpon Basu
Rattrapage
Table ronde hockey
«Kiefer Sherwood est le joueur parfait pour les Canadiens» -Arpon Basu
«La marge entre les équipes n’aura jamais été aussi mince» -André Tourigny
Rattrapage
Une parité exceptionnelle dans la LNH
«La marge entre les équipes n’aura jamais été aussi mince» -André Tourigny
Les Canadiens devront se méfier du Mammoth
Rattrapage
Mardi soir à Salt Lake City
Les Canadiens devront se méfier du Mammoth
«Il a acheté un nouveau défi» -Jimmy Waite
Rattrapage
Déjà 31 points pour Bedard
«Il a acheté un nouveau défi» -Jimmy Waite
«Pour moi, c'était l'option 1 dès le premier jour» -Alexandre Texier
Rattrapage
Dès que le Canadien a manifesté de l'intérêt
«Pour moi, c'était l'option 1 dès le premier jour» -Alexandre Texier
Louis-Philippe Gauthier et José «Pépé» Gonzalez partagent leurs émotions
Rattrapage
Les Carabins champions de la coupe Vanier
Louis-Philippe Gauthier et José «Pépé» Gonzalez partagent leurs émotions
Les joueuses de la Victoire devront former un tout
Rattrapage
Revers lors du premier match
Les joueuses de la Victoire devront former un tout
Cowboys et Chiefs à l'honneur
Rattrapage
NFL
Cowboys et Chiefs à l'honneur
«Il est affamé, tu le vois» -Tony Marinaro
Rattrapage
Les éléments en faveur de Florian Xhekaj
«Il est affamé, tu le vois» -Tony Marinaro
«Florian ne pouvait qu'amener une étincelle» -Stéphane Waite
Rattrapage
Entrée en scène remarquée
«Florian ne pouvait qu'amener une étincelle» -Stéphane Waite
La passion de l'humour, de la musique et des Canadiens
Rattrapage
Ça sent la coupe avec Dominic Paquet
La passion de l'humour, de la musique et des Canadiens
Le manque de robustesse des Canadiens et les ennuis des gardiens
Rattrapage
Le premier trio
Le manque de robustesse des Canadiens et les ennuis des gardiens