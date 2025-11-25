 Aller au contenu
Mardi soir à Salt Lake City

Les Canadiens devront se méfier du Mammoth

par 98.5 Sports

le 25 novembre 2025 18:51

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
Les Canadiens de Montréal sont en Utah afin d'affronter le Mammoth d'André Tourigny, mardi soir.

Martin McGuire y est aussi et il résume la journée des Canadiens au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

  • Le Mammoth vient de vaincre les Golden Knights de Las Vegas: une équipe à surveiller, selon Martin McGuire;
  • Les Predators de Nashville ont envoyé des dépisteurs observer les Canadiens et le Rocket suggérant des transactions potentielles. Les Prédateurs pourraient vendre sous peu;
  • Adam Engstrom jouera-t-il demain?
  • Martin St-Louis souligne l’importance de la compétition interne et du développement de jeunes joueurs.










