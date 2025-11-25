 Aller au contenu
«Culturellement, on vit une espèce d'étouffement tranquille» -Charles Lafortune

par 98.5

0:00
9:32

Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 novembre 2025 08:51

Avec

La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Une lettre ouverte cosignée par plusieurs producteurs en télévision, dont Charles Lafortune de Pixcom, interpelle le gouvernement Legault, dénonçant le manque de soutien et l'absence de l'industrie audiovisuelle parmi les priorités économiques du Québec.

Charles Lafortune a exprimé son inquiétude et sa frustration face à l'inaction du gouvernement concernant un rapport commandé par le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, qui contient de «très bonnes recommandations». Il reproche au gouvernement de ne pas mettre en application ces recommandations, soulignant le risque d'«étouffement» culturel.

Écoutez Charles Lafortune faire le point, mardi, avec la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson à Lagacé le matin.

«Aujourd'hui, il y a une mise à jour, puis on se dit: "Est-ce qu'on va nous entendre? Est-ce que les télés privées vont être prises en considération?" La presse écrite a eu une forme de soutien. La télévision n'en a pas. Ce qui me fait peur, c'est que dans les années 70, on a vécu la Révolution tranquille. On a eu l'album Jaune, Les Belles soeurs, Hydro-Québec, Maître chez nous, l'arrivée des PME. Et là, j'ai l'impression que culturellement, on vit une espèce d'étouffement tranquille.»

Charles Lafortune

