Une lettre ouverte cosignée par plusieurs producteurs en télévision, dont Charles Lafortune de Pixcom, interpelle le gouvernement Legault, dénonçant le manque de soutien et l'absence de l'industrie audiovisuelle parmi les priorités économiques du Québec.

Charles Lafortune a exprimé son inquiétude et sa frustration face à l'inaction du gouvernement concernant un rapport commandé par le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, qui contient de «très bonnes recommandations». Il reproche au gouvernement de ne pas mettre en application ces recommandations, soulignant le risque d'«étouffement» culturel.

