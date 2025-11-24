Revers lors du premier match

La Victoire de Montréal a encaissé un revers de 2-0, dimanche, à Boston, lors de son premier match de la saison 2025-2026 de la Ligue professionnelle de hockey féminin.

Écoutez la DG de la Victoire de Montréal, Danièle Sauvageau, commenter le premier revers des siennes et le match d'ouverture prévu, mardi, à Laval.

Les sujets discutés