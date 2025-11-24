Revers lors du premier match

La Victoire de Montréal a encaissé un revers de 2-0, dimanche, à Boston, lors de son premier match de la saison 2025-2026 de la Ligue professionnelle de hockey féminin.
Écoutez la DG de la Victoire de Montréal, Danièle Sauvageau, commenter le premier revers des siennes et le match d'ouverture prévu, mardi, à Laval.
Les sujets discutés
- Une foule de punitions pour la Victoire contre le Fleet;
- La gardienne du Fleet est la gardien de l'équipe nationale américaine;
- Huit nouvelles joueuses pour la Victoire cette saison;
- Les Sirens de New York seront à Laval, mardi soir.