Entrée en scène remarquée

Le premier match de Florian Xhekaj avec les Canadiens samedi soir ainsi que l'utilisation de Jakub Dobes contre les Maple Leafs, ainsi que l'arrivée d'Alexandre Texier avec le Tricolore en fin de semaine: autant de sujets pour alimenter le segment de Stéphane Waite.

Écoutez Stéphane Waite au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

La présence de Jakub Dobes contre les Maple Leafs: «Un «reset» technique et mental' pour Montembeault?»

Le premier match de Florian Xhekaj: «Ça ne pouvait qu'amener une étincelle à cette équipe qui en avait grand besoin.»

L'arrivée d'Alexandre Texier: «Tu vois qu'il a du talent, mais il n'a jamais été capable de l'amener avec régularité dans les matchs.»

Adam Engstrom rappelé du Rocket: «Son temps passé à Laval a été plus que bénéfique».