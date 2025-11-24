Une communauté sous le choc

Deux frères, Simon Brochu, 19 ans, et Samuel Brochu, 22 ans, de la Montérégie, ont perdu la vie après avoir été happés par un train du Réseau Express Métropolitain au petit matin, dans la nuit de vendredi à samedi, à Brossard.

Samuel célébrait son anniversaire le soir du drame.

Un troisième jeune de 19 ans qui était avec eux a survécu à l'incident.

Les circonstances exactes restent à déterminer, mais il semblerait qu'ils aient tenté de traverser les rails, possiblement après avoir traversé l'autoroute 10 à pied, et qu'ils n'auraient pas vu le train arriver ou n'auraient pas été capables de se dégager à temps.

