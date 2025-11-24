 Aller au contenu
Justice et faits divers
Une communauté sous le choc

Deux jeunes frères perdent la vie happés par un train du REM

par 98.5

0:00
5:59

Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 novembre 2025 06:03

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Deux jeunes frères perdent la vie happés par un train du REM
Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Deux frères, Simon Brochu, 19 ans, et Samuel Brochu, 22 ans, de la Montérégie, ont perdu la vie après avoir été happés par un train du Réseau Express Métropolitain au petit matin, dans la nuit de vendredi à samedi, à Brossard.

Samuel célébrait son anniversaire le soir du drame.

Un troisième jeune de 19 ans qui était avec eux a survécu à l'incident.

Les circonstances exactes restent à déterminer, mais il semblerait qu'ils aient tenté de traverser les rails, possiblement après avoir traversé l'autoroute 10 à pied, et qu'ils n'auraient pas vu le train arriver ou n'auraient pas été capables de se dégager à temps.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel faire le point sur cette triste histoire, lundi, à l'émission Lagacé le matin

Autres sujets abordés

  • Agression armée à Parc-Extension;
  • Coups de feu près de la prison de Rivière-des-Prairies.

