Crise au Parti libéral du Québec

Le bras de fer entre la cheffe de l'opposition officielle, Marwah Rizqy, et son ex-cheffe de cabinet, Geneviève Hinse, prendra une nouvelle dimension vendredi, alors que l'affaire se transportera devant les tribunaux.

C’est ce que révèle le chroniqueur politique Louis Lacroix, après que la députée ait refusé de répondre publiquement à la mise en demeure de Mme Hinse qui exigeait qu'elle admette l'absence de motifs justifiant son congédiement. L'ultimatum de 24 heures, qui expirait jeudi à 16h15, n'a donc pas été respecté par Mme Rizqy.

