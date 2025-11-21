 Aller au contenu
Politique provinciale
Crise au Parti libéral du Québec

Le bras de fer entre Marwah Rizqy et Geneviève Hinse ira devant les tribunaux

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 novembre 2025 07:20

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Le bras de fer entre Marwah Rizqy et Geneviève Hinse ira devant les tribunaux
La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

Le bras de fer entre la cheffe de l'opposition officielle, Marwah Rizqy, et son ex-cheffe de cabinet, Geneviève Hinse, prendra une nouvelle dimension vendredi, alors que l'affaire se transportera devant les tribunaux.

C’est ce que révèle le chroniqueur politique Louis Lacroix, après que la députée ait refusé de répondre publiquement à la mise en demeure de Mme Hinse qui exigeait qu'elle admette l'absence de motifs justifiant son congédiement. L'ultimatum de 24 heures, qui expirait jeudi à 16h15, n'a donc pas été respecté par Mme Rizqy.

Écoutez Louis Lacroix aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Catherine Brisson.

Autres sujets traités:

  • Mise au point sur Pablo Rodriguez et Rafael Primeau-Ferraro;
  • Le conflit arrive à un moment difficile pour le PLQ;
  • La mise à jour économique d'Éric Girard aura lieu mardi prochain;
  • Rencontre entre François Legault et la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

