Un harceleur multirécidiviste, Andrew Ishin Sacrani, a été condamné jeudi au Palais de justice de Montréal à 44 mois de détention pour harcèlement et le non-respect de ses conditions.

L'homme est responsable d'une série d'offenses graves contre son ex-conjointe, y compris des menaces anonymes, l'envoi de messages haineux à son ordre professionnel et le harcèlement du père de la victime. La juge a qualifié les gestes de «terrorisme psychologique».

Malgré les condamnations antérieures, le harceleur a fait déclencher l’alerte du bracelet antirapprochement qui devait protéger la victime à 93 reprises, causant un stress et des nausées quotidiens à son ex-conjointe.

Mme Brazeau déplore la lenteur du système judiciaire en matière de protection des victimes dans des contextes de harcèlement.