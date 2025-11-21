 Aller au contenu
Justice et faits divers
Série d'offenses graves contre son ex-conjointe

44 mois de détention pour un harceleur multirécidiviste

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 novembre 2025 07:55

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Carl Marchand
Carl Marchand
44 mois de détention pour un harceleur multirécidiviste

Un harceleur multirécidiviste, Andrew Ishin Sacrani, a été condamné jeudi au Palais de justice de Montréal à 44 mois de détention pour harcèlement et le non-respect de ses conditions.

L'homme est responsable d'une série d'offenses graves contre son ex-conjointe, y compris des menaces anonymes, l'envoi de messages haineux à son ordre professionnel et le harcèlement du père de la victime. La juge a qualifié les gestes de «terrorisme psychologique».

Malgré les condamnations antérieures, le harceleur a fait déclencher l’alerte du bracelet antirapprochement qui devait protéger la victime à 93 reprises, causant un stress et des nausées quotidiens à son ex-conjointe.

Écoutez le journaliste Carl Marchand et la présidente du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, Annick Brazeau, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Catherine Brisson.

Mme Brazeau déplore la lenteur du système judiciaire en matière de protection des victimes dans des contextes de harcèlement.

