Politique
États-Unis

Trump reçoit Mamdani à la Maison-Blanche: «Ça va être très intéressant à voir»

par 98.5

0:00
13:15

Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 novembre 2025 08:26

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
Trump reçoit Mamdani à la Maison-Blanche: «Ça va être très intéressant à voir»
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine / Cogeco Média

Donald Trump affirme qu'il rencontrera le maire élu de New York, Zohran Mamdani, vendredi dans le bureau ovale de la Maison-Blanche.

Il s'agira de la première rencontre en face à face entre les deux hommes politiques depuis l'élection de Mamdani début du mois.

Écoutez la chronique internationale de Jean-François Lépine, vendredi, à Lagacé le matin animée par Catherine Brisson.

Autres sujets abordés

  • Annonce d’une proposition de paix en 28 points soumise par le grand négociateur désigné par Trump, Steve Witkoff, pour mettre fin à l’offensive russe après trois ans et demi de guerre;
  • Le président Zelensky fait face à la pire crise interne depuis le début de l’Invasion russe.

