États-Unis

Donald Trump affirme qu'il rencontrera le maire élu de New York, Zohran Mamdani, vendredi dans le bureau ovale de la Maison-Blanche.

Il s'agira de la première rencontre en face à face entre les deux hommes politiques depuis l'élection de Mamdani début du mois.

Écoutez la chronique internationale de Jean-François Lépine, vendredi, à Lagacé le matin animée par Catherine Brisson.

Autres sujets abordés