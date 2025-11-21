États-Unis

Donald Trump affirme qu'il rencontrera le maire élu de New York, Zohran Mamdani, vendredi dans le bureau ovale de la Maison-Blanche.
Il s'agira de la première rencontre en face à face entre les deux hommes politiques depuis l'élection de Mamdani début du mois.
Écoutez la chronique internationale de Jean-François Lépine, vendredi, à Lagacé le matin animée par Catherine Brisson.
Autres sujets abordés
- Annonce d’une proposition de paix en 28 points soumise par le grand négociateur désigné par Trump, Steve Witkoff, pour mettre fin à l’offensive russe après trois ans et demi de guerre;
- Le président Zelensky fait face à la pire crise interne depuis le début de l’Invasion russe.