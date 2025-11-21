 Aller au contenu
Société
Vidéo troublante d'un employé qui traîne une dépouille au sol

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 novembre 2025 08:58

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Vidéo troublante d'un employé qui traîne une dépouille au sol
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Une vidéo troublante montre un employé de l’entreprise Harmonia traînant la dépouille d'une personne au sol sur un balcon.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Catherine Brisson.

Il explique que la vidéo a été partagée par le collègue Stephan Dupont du FM93, qui a provoqué l’indignation sur les réseaux sociaux.

Le Bureau du coroner a suspendu le contrat d’Harmonia et a ouvert une enquête, soutenu par la Corporation des thanatologues du Québec et le ministre Ian Lafrenière.

