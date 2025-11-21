Une vidéo troublante montre un employé de l’entreprise Harmonia traînant la dépouille d'une personne au sol sur un balcon.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Catherine Brisson.

Il explique que la vidéo a été partagée par le collègue Stephan Dupont du FM93, qui a provoqué l’indignation sur les réseaux sociaux.

Le Bureau du coroner a suspendu le contrat d’Harmonia et a ouvert une enquête, soutenu par la Corporation des thanatologues du Québec et le ministre Ian Lafrenière.