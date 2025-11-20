Factures souvent élevées

Un passage chez le vétérinaire peut revenir très cher pour les propriétaires d'animaux de compagnie. Mais quelles pratiques encadrent le prix des soins pour nos fidèles compagnons?
Écoutez la Dre Valérie Bissonnette, vice-présidente de l’Association des médecins vétérinaires du Québec, en discuter jeudi.
«Il y a certainement une obligation déontologique de transparence. Donc ça vient avec la présentation de l'estimé. Nous, on est là pour établir le meilleur plan possible pour offrir les meilleures chances à l'animal, mais aussi en tenant compte des ressources du client. Donc ça va de soi qu'il faut discuter de l'estimer avant de passer à l'action.»