Une grande voix du Québec

La rockeuse témoigne de son parcours de résilience après avoir traversé trois épisodes de cancer.

La maladie lui a enseigné que «la vie, c'est maintenant», orientant sa vie vers le «bien-être» plutôt que la course à la performance.

Malgré l'aide de ses frères pour conserver sa maison durant la pandémie, elle a douté de sa capacité à revenir sur scène avec Luce Dufault et Kim Richardson.

Elle dénonce le fait que plusieurs hommes abandonnent leur femme malade et milite pour le dépistage précoce du cancer du sein (dès 40 ans), un combat qu'elle mène via son événement caritatif La Ride de Filles.

