Musique
Une grande voix du Québec

Lulu Hugues: l'amour inconditionnel et la résilience après trois cancers

par 98.5

0:00
39:43

Entendu dans

Radio textos

le 20 novembre 2025 12:08

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Lulu Hugues: l'amour inconditionnel et la résilience après trois cancers
Les grandes entrevues de Marie-Eve Tremblay, avec Lulu Hugues / Cogeco Média

Pour La grande entrevue du jeudi à Radio textos, Marie-Eve Tremblay reçoit l'autrice-compositrice-interprète Lulu Hugues. 

La rockeuse témoigne de son parcours de résilience après avoir traversé trois épisodes de cancer. 

La maladie lui a enseigné que «la vie, c'est maintenant», orientant sa vie vers le «bien-être» plutôt que la course à la performance.

Malgré l'aide de ses frères pour conserver sa maison durant la pandémie, elle a douté de sa capacité à revenir sur scène avec Luce Dufault et Kim Richardson.

Elle dénonce le fait que plusieurs hommes abandonnent leur femme malade et milite pour le dépistage précoce du cancer du sein (dès 40 ans), un combat qu'elle mène via son événement caritatif La Ride de Filles.

Écoutez-la, en grande entrevue avec Marie-Eve Tremblay, jeudi, à Radio textos.

