Luc Ferrandez décortique les récentes manœuvres du gouvernement canadien, notamment la visite de Mark Carney aux Émirats arabes unis, soulignant une quête d'investissements menée avec une «intensité» qui semble faire passer l'économie avant les préoccupations environnementales et humanitaires.

La visite de Mark Carney à Abou Dhabi est particulièrement critiquée, car ce pays est connu pour livrer des armes aux Forces de soutien rapide (FSR), un groupe paramilitaire actif au Soudan, où une «guerre extrêmement barbare» fait rage.