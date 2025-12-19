 Aller au contenu
Justice et faits divers
Après 33 ans de prison

Possible erreur judiciaire: vers une libération de Daniel Jolivet

Daniel Jolivet, qui a passé 33 ans en prison pour un quadruple meurtre pour lequel il clame son innocence, pourrait obtenir une libération provisoire ce vendredi. / sakhorn38 / Adobe Stock

Daniel Jolivet, qui a passé 33 ans en prison pour un quadruple meurtre pour lequel il clame son innocence, pourrait obtenir une libération provisoire ce vendredi. 

Certaines informations montrent qu'il aurait effectivement été potentiellement victime d'une erreur judiciaire. 

Écoutez Me Nicholas St-Jacques, avocat chez Roy St-Jacques et Téolis, cofondateur du Projet Innocence Québec et avocat de Daniel Jolivet, en discuter vendredi avec Patrick Lagacé.

«Si la juge décide qu'il peut être remis en liberté, il sera remis en liberté aujourd'hui. Ça fait environ 20 ans qu'on découvre de nouveaux éléments de preuve. Et l'année dernière, le DPCP a accepté de réviser le dossier de monsieur Jolivet. C'est un peu inhabituel comme procédure, mais ils ont accepté, et en sont venus à la conclusion qu'il y avait des enjeux en matière de divulgation de la preuve qui auraient pu affecter l'équité du procès ou le verdict.»

Me Nicholas St-Jacques

