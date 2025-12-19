Après 33 ans de prison

Daniel Jolivet, qui a passé 33 ans en prison pour un quadruple meurtre pour lequel il clame son innocence, pourrait obtenir une libération provisoire ce vendredi.

Certaines informations montrent qu'il aurait effectivement été potentiellement victime d'une erreur judiciaire.

Écoutez Me Nicholas St-Jacques, avocat chez Roy St-Jacques et Téolis, cofondateur du Projet Innocence Québec et avocat de Daniel Jolivet, en discuter vendredi avec Patrick Lagacé.