 Aller au contenu
Arts et spectacles
Fort succès à Paris

«Le rapport à l'humour n'est pas le même en France»

par 98.5

0:00
9:41

Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 décembre 2025 10:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques
Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques
«Le rapport à l'humour n'est pas le même en France»
Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques / Cogeco Média

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques connait un succès retentissant en France après son passage dans de grandes émissions de radio. L'humour absurde et maladroit de celui qui a remporté plusieurs Oliviers a charmé les Parisiens.

Écoutez l'humoriste raconter son séjour à Paris, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.

«C'est pas une tâche facile. Pour donner une idée, la dernière fois que j'ai été à RTL, c'était devant le ministre de l'Intérieur français. Puis, tu sais, on peut penser que nos politiciens, des fois, sont un peu froids et austères. Je peux te garantir que de faire des blagues devant le chef de la police en France, qui est entouré de quinze gardes du corps armés. Ça, c'est un défi auquel je n'ai jamais été confronté. Je te dirais que j'ai lutté contre le réchauffement climatique avec le fret qu'il y avait dans le studio.»

Phillippe-Audrey Larrue-St-Jacques

Vous aimerez aussi

Peter Pan: «Je suis très, très fier du résultat» -Luc Guerin
Lagacé le matin
Peter Pan: «Je suis très, très fier du résultat» -Luc Guerin
0:00
6:41
«Je ne peux m'empêcher de faire de la comédie musicale» -Éléonore Lagacé
Le Québec maintenant
«Je ne peux m'empêcher de faire de la comédie musicale» -Éléonore Lagacé
0:00
7:38

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Traumatisme de Noël: remplacer le sapin par une branche de bouleau
Rattrapage
Le bac à nouvelles
Traumatisme de Noël: remplacer le sapin par une branche de bouleau
«Un accident, c'est rarement intelligent» -Frédéric Labelle
Rattrapage
En chaise roulante depuis lundi
«Un accident, c'est rarement intelligent» -Frédéric Labelle
«Augmenter l'offre de services des médecins, c'est un mythe de Sisyphe»
Rattrapage
Coup de gueule
«Augmenter l'offre de services des médecins, c'est un mythe de Sisyphe»
Rock, jazz et rythmes cubains: les albums de Noël à découvrir
Rattrapage
Scène culturelle
Rock, jazz et rythmes cubains: les albums de Noël à découvrir
La tendance virale «Turn the Lights Off» explose sur les réseaux sociaux
Rattrapage
Réseaux sociaux
La tendance virale «Turn the Lights Off» explose sur les réseaux sociaux
«Un musée presque pharaonique au coût de construction de 1 milliard de dollars»
Rattrapage
Visite du Grand Musée égyptien
«Un musée presque pharaonique au coût de construction de 1 milliard de dollars»
Stade olympique: une rénovation intérieure qui pourrait coûter 500 M$
Rattrapage
Une modernisation à un prix très élevé
Stade olympique: une rénovation intérieure qui pourrait coûter 500 M$
Aurons-nous droit à un Noël blanc?
Rattrapage
Pluie au cours des prochaines heures
Aurons-nous droit à un Noël blanc?
Possible erreur judiciaire: vers une libération de Daniel Jolivet
Rattrapage
Après 33 ans de prison
Possible erreur judiciaire: vers une libération de Daniel Jolivet
«C'est improbable qu'on assiste à la signature rapide d'un accord»
Rattrapage
Négociations Canada et États-Unis
«C'est improbable qu'on assiste à la signature rapide d'un accord»
Le chef intérimaire du PLQ nommé vendredi?
Rattrapage
Après la démission de Pablo Rodriguez
Le chef intérimaire du PLQ nommé vendredi?
500 épiceries gratuites: grand geste de bonté d'un courtier hypothécaire
Rattrapage
Temps des Fêtes
500 épiceries gratuites: grand geste de bonté d'un courtier hypothécaire
Spécial «Bye bye 2025» | L'énigme du vendredi 19 décembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Bye bye 2025» | L'énigme du vendredi 19 décembre
Les albums québécois incontournables de 2025
Rattrapage
Revue culturelle
Les albums québécois incontournables de 2025