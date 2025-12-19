Fort succès à Paris

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques connait un succès retentissant en France après son passage dans de grandes émissions de radio. L'humour absurde et maladroit de celui qui a remporté plusieurs Oliviers a charmé les Parisiens.
Écoutez l'humoriste raconter son séjour à Paris, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.
«C'est pas une tâche facile. Pour donner une idée, la dernière fois que j'ai été à RTL, c'était devant le ministre de l'Intérieur français. Puis, tu sais, on peut penser que nos politiciens, des fois, sont un peu froids et austères. Je peux te garantir que de faire des blagues devant le chef de la police en France, qui est entouré de quinze gardes du corps armés. Ça, c'est un défi auquel je n'ai jamais été confronté. Je te dirais que j'ai lutté contre le réchauffement climatique avec le fret qu'il y avait dans le studio.»