Achat d’avions suédois

Le Canada vient de conclure un nouveau partenariat important avec la Suède en s’engageant à leur acheter 16 de leurs avions F-35.

Cette entente pourrait engendrer la création de beaucoup d’emplois puisque les machines seront assemblées en sol canadien.

Écoutez Xavier Tytelman, ancien aviateur militaire et expert en aéronautique, revenir sur ce nouveau partenariat, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

L’expert souligne l’importance pour le Canada de conclure des ententes avec des pays autres que les États-Unis, en pleine guerre tarifaire.