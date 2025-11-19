Achat d’avions suédois

Le Canada vient de conclure un nouveau partenariat important avec la Suède en s’engageant à leur acheter 16 de leurs avions F-35.
Cette entente pourrait engendrer la création de beaucoup d’emplois puisque les machines seront assemblées en sol canadien.
Écoutez Xavier Tytelman, ancien aviateur militaire et expert en aéronautique, revenir sur ce nouveau partenariat, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
L’expert souligne l’importance pour le Canada de conclure des ententes avec des pays autres que les États-Unis, en pleine guerre tarifaire.
«Être indépendant des États-Unis, c'est une très bonne chose, surtout quand c'est un pays qui vous met toutes les rétorsions possibles et qu’ils ont la possibilité d'arrêter les avions. Or, on sait qu'il y a des menaces militaires. Il y a plein de choses avec Donald Trump en dehors de sa personnalité. Avoir une double flotte, déjà à la base, c'est une bonne idée, dont une flotte qui ne dépend pas des États-Unis.»