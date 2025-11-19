6169 enfants habillés grâce au don

L'Opération Sous Zéro 2025 a permis jusqu'à maintenant d'amasser 325 000$. Résultat: plus de 6100 enfants ont reçu des vêtements d'hiver cette année.

Le 98.5 s'associe à cette campagne depuis 2005. Au total, près de 62 000 enfants ont bénéficié d'une aide à l'approche du temps froid.

Écoutez Carole Brière, directrice générale du Centre communautaire Hochelaga, parler du succès de l'opération au micro de Patrick Lagacé.

Il est toujours possible de faire un don pour l'Opération Sous Zéro 2025 en cliquant ici.