Des vedettes hollywoodiennes rencontrent le pape

Une douzaine de vedettes d’Hollywood, dont Monica Bellucci, Cate Blanchett et Chris Pine, ont officiellement rencontré le nouveau pape Léon XIV, samedi au Vatican.
Écoutez Henry Arnaud, correspondant à Hollywood, en discuter dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Ce premier pape américain de l'histoire avait envie de rencontrer ces grands artistes pour essayer de promouvoir non pas un retour vers la foi, mais un désir d'aider les cinéastes à donner de l'optimisme, de l'espoir pour les jeunes générations. Et il faut dire que ce pape a grandi en grande partie aux États-Unis. Il a étudié ici, donc c'est pas surprenant qu'Hollywood l'intéresse.»