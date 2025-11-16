Football canadien

Les Alouettes de Montréal feront face aux Roughriders de la Saskatchewan dimanche soir, à l'occasion de la Coupe Grey.
Écoutez Jean Saint-Onge, qui décrira cette rencontre pour Cogeco media, en discuter dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Les Alouettes ont peut-être une attaque un petit peu plus explosive que celle des Roughriders, mais moins constante. Donc c'est un gros, gros test pour la défense des Alouettes. Puis, statistiquement, ce sont les deux meilleures défenses de chaque côté. Si les Alouettes sont capables de neutraliser l'attaque au sol et de forcer Trevor Harris à lancer le ballon rapidement, peut-être, effectivement, qu'ils peuvent gagner.»