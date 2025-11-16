 Aller au contenu
Football
Football canadien

Alouettes contre Roughriders à la Coupe Grey: Jean Saint-Onge met la table

par 98.5

0:00
5:11

Entendu dans

Signé Lévesque

le 16 novembre 2025 09:16

Avec

Jean St-Onge
Jean St-Onge
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Alouettes contre Roughriders à la Coupe Grey: Jean Saint-Onge met la table
Jean St-Onge / Cogeco Média

Les Alouettes de Montréal feront face aux Roughriders de la Saskatchewan dimanche soir, à l'occasion de la Coupe Grey.

Écoutez Jean Saint-Onge, qui décrira cette rencontre pour Cogeco media, en discuter dimanche, au micro de Denis Lévesque. 

«Les Alouettes ont peut-être une attaque un petit peu plus explosive que celle des Roughriders, mais moins constante. Donc c'est un gros, gros test pour la défense des Alouettes. Puis, statistiquement, ce sont les deux meilleures défenses de chaque côté. Si les Alouettes sont capables de neutraliser l'attaque au sol et de forcer Trevor Harris à lancer le ballon rapidement, peut-être, effectivement, qu'ils peuvent gagner.»

Jean Saint-Onge

Vous aimerez aussi

«On a besoin d'une grande performance de Davis Alexander»
Le Québec maintenant
«On a besoin d'une grande performance de Davis Alexander»
0:00
7:15

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Comment bien planifier sa croisière?
Rattrapage
Chronique voyage
Comment bien planifier sa croisière?
Paul McCartney sera en spectacle à Montréal cette semaine
Rattrapage
Tournée «Got Back»
Paul McCartney sera en spectacle à Montréal cette semaine
«Il y a un problème d'opportunisme sur l'avantage numérique» -Martin McGuire
Rattrapage
Défaite 3-2 des Canadiens face aux Bruins
«Il y a un problème d'opportunisme sur l'avantage numérique» -Martin McGuire
Léon XIV: «Il voulait aider les cinéastes à donner de l'optimisme»
Rattrapage
Des vedettes hollywoodiennes rencontrent le pape
Léon XIV: «Il voulait aider les cinéastes à donner de l'optimisme»
Monnaie québécoise: «Est-ce que les gens sont prêts à rejouer dans ce film?»
Rattrapage
Plan du 2e chapitre du Livre bleu
Monnaie québécoise: «Est-ce que les gens sont prêts à rejouer dans ce film?»
Andrée Laforest se fait refuser le recomptage judiciaire à Saguenay
Rattrapage
Tour du Québec
Andrée Laforest se fait refuser le recomptage judiciaire à Saguenay
«Le vaccin pourrait être moins efficace, mais reste une option intéressante»
Rattrapage
L'influenza s'annonce plus forte cette année
«Le vaccin pourrait être moins efficace, mais reste une option intéressante»
«J'invite les gens à se questionner sur ce qu'ils veulent de cette pause-là»
Rattrapage
Les Canadiens souhaitent moins dépenser à Noël
«J'invite les gens à se questionner sur ce qu'ils veulent de cette pause-là»
«Il y a trop de joueurs en léthargie chez le Canadien»
Rattrapage
Actualités sportives
«Il y a trop de joueurs en léthargie chez le Canadien»
Le groupe québécois Men Without Hats dévoile un nouvel album
Rattrapage
Chronique culturelle
Le groupe québécois Men Without Hats dévoile un nouvel album
Attentats de Paris: «En France, c'est comme s'il y a un avant et un après»
Rattrapage
Dix ans depuis le 13 novembre 2015
Attentats de Paris: «En France, c'est comme s'il y a un avant et un après»
Une boulangerie québécoise rayonne à l'international
Rattrapage
3e place à la Coupe du Monde de la Viennoiserie
Une boulangerie québécoise rayonne à l'international
Livre bleu 2e chapitre : un Québec indépendant aurait sa propre devise
Rattrapage
Revue de presse
Livre bleu 2e chapitre : un Québec indépendant aurait sa propre devise
Vendredi fou: «Je trouve qu'on a le vendredi élastique»
Rattrapage
J'en reviens pas
Vendredi fou: «Je trouve qu'on a le vendredi élastique»