Tour du Québec

Le Parti Québécois, qui tient son conseil national à Sherbrooke au cours de la fin de semaine, semble se rapprocher de l’ancienne mairesse de la municipalité, Évelyne Beaudin.
Cette dernière était notamment présente à une conférence du chef Paul St-Pierre Plamondon à l'Université de Sherbrooke, vendredi.
Écoutez Jean-Sébastien Hammal aborder le sujet au micro de Denis Lévesque, à l'occasion du tour de l'actualité des régions.
Les 60 radars photo de vitesse ont été désactivés à Ottawa