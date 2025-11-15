Tour du Québec

 Aller au contenu
Évelyne Beaudin éventuellement candidate pour le PQ?

par 98.5

0:00
7:31

Entendu dans

Signé Lévesque

le 15 novembre 2025 08:59

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Jean-Sébastien Hammal / Cogeco Média

Le Parti Québécois, qui tient son conseil national à Sherbrooke au cours de la fin de semaine, semble se rapprocher de l’ancienne mairesse de la municipalité, Évelyne Beaudin.

Cette dernière était notamment présente à une conférence du chef Paul St-Pierre Plamondon à l'Université de Sherbrooke, vendredi.

Écoutez Jean-Sébastien Hammal aborder le sujet au micro de Denis Lévesque, à l'occasion du tour de l'actualité des régions.

Aussi dans ce segment : 

  • Les 60 radars photo de vitesse ont été désactivés à Ottawa 

