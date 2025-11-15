Affaire Epstein et troubles chez les républicains

Les démocrates ont publié cette semaine trois courriels dans lesquels Jeffrey Epstein soulignait que Donald Trump était au courant de ses activités. Les républicains du même comité ont fait de même en publiant 50 000 autres courriels sur le sujet.

Le président avait toutefois fait campagne pour les élections de 2025 en affirmant que les démocrates étaient au cœur de l'affaire Epstein et qu'une fois élu, il publierait tous les documents concernant cette affaire, ce qu'il n'a toujours pas fait.

Écoutez Guillaume Lavoie discuter de cette affaire qui divise le parti républicain, samedi, au micro de Denis Lévesque.