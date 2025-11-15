 Aller au contenu
Société
Affaire Epstein et troubles chez les républicains

«Trump est l'artisan de ce scandale parce qu'il ne veut rien publier»

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 15 novembre 2025 08:22

Avec

Guillaume Lavoie
Denis Lévesque
Les démocrates ont publié cette semaine trois courriels dans lesquels Jeffrey Epstein soulignait que Donald Trump était au courant de ses activités. Les républicains du même comité ont fait de même en publiant 50 000 autres courriels sur le sujet. 

Le président avait toutefois fait campagne pour les élections de 2025 en affirmant que les démocrates étaient au cœur de l'affaire Epstein et qu'une fois élu, il publierait tous les documents concernant cette affaire, ce qu'il n'a toujours pas fait. 

Écoutez Guillaume Lavoie discuter de cette affaire qui divise le parti républicain, samedi, au micro de Denis Lévesque.

«Trump est l'artisan de ce scandale parce qu'il ne veut rien publier ou le bloque, parce qu'on sait que son nom est partout. Alors, soyons clairs, ce n'est pas parce que son nom est partout que ça fait de Trump un pédocriminel. Mais ce qui est surréel, c'est que Trump vient de dire à sa ministre de la Justice, veuillez partir une enquête sur les liens entre Epstein et les démocrates. Et elle a dit oui, monsieur.»

