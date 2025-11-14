Son 9e album

Pour son neuvième album en carrière, Les Saisons, les secondes, Vincent Vallières offre un recueil de chansons qui est le constat d'un homme à la fin de la quarantaine, confronté à ses doutes et à ses cicatrices.

La chroniqueuse Catherine Brisson décrit l'album comme étant un moment de désenchantement, où le chanteur aborde des thèmes comme la tristesse qui l'accable, l'amour ou encore l'impression que «la ville est en ruine».

