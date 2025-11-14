Une cérémonie commémorative des attentats de Paris du 13 novembre s'est tenue jeudi, dix ans après les tragiques événements, alors que la France a rendu hommage aux 132 personnes victimes des attaques, à travers une journée marquée par des témoignages de survivants et de proches.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Le moment le plus émouvant, selon elle, fut lorsque un chœur composé de survivants et de proches de victimes a chanté Shooting Stars de Rival Sons.

Autre sujet traité: