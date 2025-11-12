L'Église nettement plus populaire

Alors que la tendance était à la baisse depuis plusieurs années un dossier présenté par CTV montre que les jeunes adultes fréquentent de plus en plus l'Église.

Ce changement dans les habitudes de culte peut s'expliquer en partie par la montée des courants masculinistes en provenance des États-Unis, qui prônent un retour aux valeurs que l'on retrouvait au coeur des discours religieux dans la première partie du XXIe siècle.

Écoutez le spécialiste des actualités religieuses Alain Pronkin revenir sur la popularité des mouvements religieux auprès des jeunes, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.