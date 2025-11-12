 Aller au contenu
L'Église nettement plus populaire

Pourquoi les jeunes s'intéressent-ils de plus en plus à la religion?

par 98.5

le 12 novembre 2025 10:08

Marie-Eve Tremblay
Pourquoi les jeunes s'intéressent-ils de plus en plus à la religion?
Alors que la tendance était à la baisse depuis plusieurs années un dossier présenté par CTV montre que les jeunes adultes fréquentent de plus en plus l'Église. / Adobe Stock

Alors que la tendance était à la baisse depuis plusieurs années un dossier présenté par CTV montre que les jeunes adultes fréquentent de plus en plus l'Église.

Ce changement dans les habitudes de culte peut s'expliquer en partie par la montée des courants masculinistes en provenance des États-Unis, qui prônent un retour aux valeurs que l'on retrouvait au coeur des discours religieux dans la première partie du XXIe siècle.

Écoutez le spécialiste des actualités religieuses Alain Pronkin revenir sur la popularité des mouvements religieux auprès des jeunes, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

«On cherche justement quelque chose qui nous rassemble, qui nous unit. Puis là on a une belle Bible, peu importe la religion, puis on suit les étapes, puis c'est rassurant, puis voici, on est dans le traditionnel, la famille. Donc ça colle à l'idéologie masculiniste.»

Alain Pronkin

