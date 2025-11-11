320 micro-brasseries au Québec

Avez-vous déjà bu de la Flacatoune? Savez-vous ce qu'est la Flacacoute? Il s'agit de la bière qui a remporté le titre de «meilleure bière au Canada» à la Coupe des bières du Canada.

Écoutez Marie-Eve Myrand, directrice générale de l’Association des microbrasseries du Québec, au micro de Philippe Cantin.

La Coupe des bières du Canada célèbre le talent des brasseurs indépendants du pays. Pas moins de 11 bières québécoises ont décroché une médaille d’or. La Flacatoune, de la Microbrasserie de Charlevoix, s'est particulièrement illustrée en étant sacrée «meilleure bière au Canada», toutes catégories confondues.

Excellente nouvelle pour l'industrie brassicole artisanale : les ventes de bières de microbrasseries renouent avec la croissance en 2025.

Selon les données Nielsen, le segment des bières artisanales au Québec a progressé de 2,8 % au cours des 12 derniers mois. Il représente désormais 14,7 % des parts du marché de la bière.