 Aller au contenu
Société
320 micro-brasseries au Québec

La Flacatoune est la meilleure bière au Canada

par 98.5

0:00
8:09

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 novembre 2025 18:22

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
La Flacatoune est la meilleure bière au Canada
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Avez-vous déjà bu de la Flacatoune? Savez-vous ce qu'est la Flacacoute? Il s'agit de la bière qui a remporté le titre de «meilleure bière au Canada» à la Coupe des bières du Canada.

Écoutez Marie-Eve Myrand, directrice générale de l’Association des microbrasseries du Québec, au micro de Philippe Cantin.

La Coupe des bières du Canada célèbre le talent des brasseurs indépendants du pays. Pas moins de 11 bières québécoises ont décroché une médaille d’or. La Flacatoune, de la Microbrasserie de Charlevoix, s'est particulièrement illustrée en étant sacrée «meilleure bière au Canada», toutes catégories confondues.

Excellente nouvelle pour l'industrie brassicole artisanale : les ventes de bières de microbrasseries renouent avec la croissance en 2025.

Selon les données Nielsen, le segment des bières artisanales au Québec a progressé de 2,8 % au cours des 12 derniers mois. Il représente désormais 14,7 % des parts du marché de la bière.

Vous aimerez aussi

Avons-nous abdiqué devant les changements climatiques?
Le Québec maintenant
Avons-nous abdiqué devant les changements climatiques?
0:00
7:54
Pourquoi des tasses Starbucks à 50 $ se revendent des milliers de dollars?
Lagacé le matin
Pourquoi des tasses Starbucks à 50 $ se revendent des milliers de dollars?
0:00
5:03

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Quels seront les représentants d'Équipe Canada en hockey?
Rattrapage
Jeux olympiques de Milan
Quels seront les représentants d'Équipe Canada en hockey?
«La défense est le nouveau vecteur économique du Québec» -Michèle Boisvert
Rattrapage
Contrats fédéraux à venir
«La défense est le nouveau vecteur économique du Québec» -Michèle Boisvert
Le combat au Sénat se transporte à la Chambre des représentants
Rattrapage
Paralysie gouvernementale
Le combat au Sénat se transporte à la Chambre des représentants
Grands chantiers: le Québec veut sa part de l'enveloppe militaire
Rattrapage
Les projets nationaux de Marc Carney
Grands chantiers: le Québec veut sa part de l'enveloppe militaire
François Legault perd la bataille contre les médecins dans l'opinion publique
Rattrapage
Nouveau sondage
François Legault perd la bataille contre les médecins dans l'opinion publique
Avons-nous abdiqué devant les changements climatiques?
Rattrapage
COP30
Avons-nous abdiqué devant les changements climatiques?
De Bad Bunny à un opéra électronique en 13 langues
Rattrapage
Rosalía
De Bad Bunny à un opéra électronique en 13 langues
«On doit tous et toutes se questionner sur l'état de la vitalité démocratique»
Rattrapage
Évitement de l'actualité et désinformation
«On doit tous et toutes se questionner sur l'état de la vitalité démocratique»
Grève à la STM: «Le gouvernement agit comme un pompier pyromane» -Ruba Ghazal
Rattrapage
Transport et lois spéciales
Grève à la STM: «Le gouvernement agit comme un pompier pyromane» -Ruba Ghazal
Deux lanceurs risquent 60 ans de prison
Rattrapage
Scandale de paris au baseball
Deux lanceurs risquent 60 ans de prison
«Le moral est résigné»: la vie à Kiev en plein Jour du Souvenir
Rattrapage
Guerre de tranchées
«Le moral est résigné»: la vie à Kiev en plein Jour du Souvenir
UZEB: un documentaire sur un groupe légendaire
Rattrapage
Musique
UZEB: un documentaire sur un groupe légendaire
Neige lourde et pannes massives: plus de 226 000 foyers sans électricité
Rattrapage
Tempête hâtive | Conséquences
Neige lourde et pannes massives: plus de 226 000 foyers sans électricité
Treize points de plus au classement pour les Canadiens
Rattrapage
Par rapport à la saison dernière
Treize points de plus au classement pour les Canadiens