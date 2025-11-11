En ce 11 novembre, jour du Souvenir, Isabelle Racicot témoigne de son rôle de Lieutenante-Colonelle Honoraire au Royal Montreal Regiment, expliquant pourquoi cette implication est essentielle pour honorer le sacrifice de ceux qui servent.

Elle témoigne de son profond respect pour ceux qui protègent la nation et partage comment sa rencontre avec la mère d'un soldat décédé en Afghanistan en 2009 a humanisé le sens du sacrifice à ses yeux.

Écoutez le témoignage d'Isabelle Racicot, animatrice à Rythme FM et lieutenante-colonelle honoraire du Royal Montreal Regiment de l’armée canadienne, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

