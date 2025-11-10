Politique provinciale

Le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti, a été élu samedi co-porte-parole masculin de Québec solidaire.

Notre chroniqueur la qualifie de «gifle de la base au caucus», puisque Sol Zanetti a remporté la course malgré l'absence d'appui public de la part de la majorité des députés du parti.

Écoutez Jonathan Trudeau analyser l'élection de Sol Zanetti à titre de co-porte-parole de Québec solidaire, au micro de Patrick Lagacé.