Politique provinciale

Le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti, a été élu samedi co-porte-parole masculin de Québec solidaire.
Notre chroniqueur la qualifie de «gifle de la base au caucus», puisque Sol Zanetti a remporté la course malgré l'absence d'appui public de la part de la majorité des députés du parti.
Écoutez Jonathan Trudeau analyser l'élection de Sol Zanetti à titre de co-porte-parole de Québec solidaire, au micro de Patrick Lagacé.
«C'est un désaveu de la base militante envers les députés de Québec solidaire. Comme me disait un élu de Québec solidaire, c'est une gifle de la base au caucus et une deuxième [...] Je trouve qu'on a oublié de mettre en lumière à quel point la base désavoue le caucus pour la deuxième fois.»
Autres sujets abordés
- Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, veut que le transport en commun soit reconnu comme un service essentiel;
- Le premier ministre François Legault s'apprête à dévoiler sa nouvelle vision économique, intitulée «Le pouvoir québécois».