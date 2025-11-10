Le monde du baseball majeur est ébranlé par un scandale de paris sportifs.
Luis Ortiz et Emmanuel Clase, deux lanceurs des Guardians de Cleveland, sont au cœur d’un complot visant à truquer intentionnellement des lancers pour le bénéfice de fraudeurs et de parieurs.
Leur tarif aurait été une somme de 7000$ par lancer truqué.
Écoutez Jean-Michel Bourque expliquer le scandale qui frappe le baseball majeur, au micro de Patrick Lagacé.
Autres sujers abordés
- Victoire des Sénateurs d'Ottawa contre le Mammoth de l'Utah;
- Les Alouettes de Montréal qualifiés pour la Coupe Grey après une saison mouvementée.