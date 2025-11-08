Projets de loi C-2, C-5 et C-9

Alors que l'attention était centrée sur les relations diplomatiques avec les États-Unis et les différents conflits mondiaux, de nombreuses lois canadiennes importantes sont passées davantage inaperçues.
Écoutez le constitutionnaliste Frédéric Bérard décortiquer le fond de quelques-unes d'entre-elles, samedi, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque.
«Le problème, c'est que si tu fusionnes C-2, C-5 et C-9, ça donne un État qui espionne, qui se ramasse avec tes données, puis un État qui peut se dire, par exemple: il y a tu des manifestants ici qui sont contre tel ou tel ou tel projet pétrolier? Ça pourrait être vu comme un crime d'intimidation qui est punissable à dix ans d'emprisonnement.»