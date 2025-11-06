La nouvelle mairesse d’Ahuntsic-Cartierville, Maude Théroux-Séguin, ira-t-elle de l'avant avec le démantèlement de la piste cyclable du boulevard Henri-Bourassa?
«Juste faire refaire les études de circulation, c'est des millions de dollars, parce qu'il faut refaire les feux, etc. Tu peux certainement l'adapter, tu peux l'ajuster, mais bon. Premièrement, il y a des coûts. Deuxièmement, les ingénieurs de la ville n'accepteront pas de retravailler là-dessus.»
Le chroniqueur ajoute que le premier ministre ontarien, Doug Ford, a également dû faire marche arrière dans un dossier de démantèlement de piste cyclable après un jugement de la Cour supérieure.