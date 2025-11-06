 Aller au contenu
Politique
Démantèlement de la piste cyclable?

REV Henri-Bourassa: la mairesse d’Ahuntsic-Cartierville ira-t-elle de l'avant?

par 98.5

0:00
7:29

Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 novembre 2025 09:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
REV Henri-Bourassa: la mairesse d’Ahuntsic-Cartierville ira-t-elle de l'avant?
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

La nouvelle mairesse d’Ahuntsic-Cartierville, Maude Théroux-Séguin, ira-t-elle de l'avant avec le démantèlement de la piste cyclable du boulevard Henri-Bourassa? 

Écoutez l'analyse du chroniqueur Luc Ferrandez au micro de Lagacé le matin.

«Juste faire refaire les études de circulation, c'est des millions de dollars, parce qu'il faut refaire les feux, etc. Tu peux certainement l'adapter, tu peux l'ajuster, mais bon. Premièrement, il y a des coûts. Deuxièmement, les ingénieurs de la ville n'accepteront pas de retravailler là-dessus.»

Luc Ferrandez

Le chroniqueur ajoute que le premier ministre ontarien, Doug Ford, a également dû faire marche arrière dans un dossier de démantèlement de piste cyclable après un jugement de la Cour supérieure.

